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Клуб NFL "Канзас-Сити Чифс" во второй раз подряд выиграл Супербоул

Клуб NFL "Канзас-Сити Чифс" во второй раз подряд выиграл Супербоул "Канзас-Сити Чифс" со счетом 25:22 после овертайма обыграл "Сан-Франциско 49" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).
Командные
12 февраля 2024 г. 08:08
Клуб NFL Канзас-Сити Чифс во второй раз подряд выиграл Супербоул

"Канзас-Сити Чифс" со счетом 25:22 после овертайма обыграл "Сан-Франциско 49" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

Как передает Report, решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене Allegiant Stadium в Парадайзе (штат Невада, США), на ней присутствовало около 72 тыс. зрителей.

Основное время закончилось со счетом 19:19. Клуб "Канзас-Сити Чифс" выиграл Супербоул в четвертый раз в истории и во второй раз подряд.

В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве стал певец Ашер. Право исполнить гимн США перед матчем получила певица и актриса Риба Макинайр. Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла $7 млн.

Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда "Грин-Бей Пэкерс" выиграла два первых Супербоула (1966, 1967). Прошедший Супербоул стал 58-м в истории.

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Версия на азербайджанском языке “Kanzas-Siti Çifs” Superbouldan qalib ayrılıb

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