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Состоялась церемония проводов азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры

Состоялась церемония проводов азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония проводов группы азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции Париже.
Командные
23 июля 2024 г. 05:49
Состоялась церемония проводов азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония проводов группы азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, принявший участие в мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пожелал спортсменам успехов.

"Выступления по стрельбе из лука начнутся уже 25 июля. Разумеется, каждый из наших спортсменов и федерации готовятся к этим соревнованиям годами", - отметил Ф.Гаибов.

Он выразил надежду, что выступления азербайджанских спортсменов будут успешными.

Отметим, что на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Азербайджан будут представлять 48 спортсменов в 17 программах по 15 видам спорта. Знаменосцами сборной Азербайджана на соревнованиях станут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Мухаммед Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bir qrup idmançısının Yay Olimpiya Oyunlarına yolasalma mərasimi baş tutub

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