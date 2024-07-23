Состоялась церемония проводов азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония проводов группы азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции Париже.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония проводов группы азербайджанских спортсменов на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции Париже.

Как сообщает Report , принявший участие в мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пожелал спортсменам успехов.

"Выступления по стрельбе из лука начнутся уже 25 июля. Разумеется, каждый из наших спортсменов и федерации готовятся к этим соревнованиям годами", - отметил Ф.Гаибов.

Он выразил надежду, что выступления азербайджанских спортсменов будут успешными.

Отметим, что на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Азербайджан будут представлять 48 спортсменов в 17 программах по 15 видам спорта. Знаменосцами сборной Азербайджана на соревнованиях станут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Мухаммед Абдуллаев.