В Париже началась церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр

В столице Франции Париже началась церемония открытия летних Олимпийских игр.

В столице Франции Париже началась церемония открытия летних Олимпийских игр.

Как сообщает Report , мероприятие впервые в истории Игр проходит вне стадиона.

В церемонии принимают участие 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран. За открытием наблюдают около 300 тысяч зрителей. Кроме того, мероприятие транслируется на огромных экранах для жителей и гостей города.

Участники на лодках преодолеют дистанцию почти в шесть километров по реке Сене. При этом каждый водный транспорт будет оборудован камерами, чтобы зрители трансляции смогли увидеть олимпийских атлетов вблизи. Отправившись с моста Аустерлиц, спортсмены проплывут мимо многих символов столицы Франции, включая Собор Парижской Богоматери, и окажутся возле Эйфелевой башни. Последней точкой маршрута будет площадь Трокадеро, где состоятся финальные выступления.

На параде атлетов знаменосцами делегации из Азербайджана будут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Мухаммед Абдуллаев.

Отметим, что Азербайджан на Олимпийских играх в Париже будут представлять 48 спортсменов по 17 программам в 15 видах спорта. ОИ Париж-2024 завершится 11 августа.