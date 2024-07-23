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Спортсмены жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне в Париже

Спортсмены жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне в Париже Ряд спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне.
Командные
23 июля 2024 г. 19:50
Спортсмены жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне в Париже

Ряд спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что спортсмены жалуются в соцсетях на картонные кровати, пресную еду и отсутствие телевизоров.

"Это не шутка, как вы видите, олимпийская кровать сделана из картона", - сказал французский дзюдоист Жюльен Брюлар. По данным издания, его слова подтверждает и ватерполистка из Австралии Матильда Кернс.

Уточняется, что картонные постели не стали для спортсменов сюрпризом, так как уже использовались в 2021 году на Олимпийских играх в Токио и еще тогда подверглись критике. На нынешнюю Олимпиаду организаторы заказали у японской компании Airweave 16 тыс. таких кроватей.

По информации, спортсмены также недовольны питанием, отсутствием телевизоров в гостиных и другими аспектами.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Olimpiada iştirakçıları Parisdəki yaşayış şəraitindən narazıdır

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