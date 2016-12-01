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    Избран новый президент Федерации гандбола Азербайджана

    Гейдара Бабаева сменил Салех Мамедов

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась очередная конференция в связи с обсуждениями организационных вопросов  Федерации гандбола Азербайджана (ФГА).

    Как сообщила Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, на конференции участвовали вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов

    Ч.Гусейнзаде отметил, что гандбол, достигший больших успехов в эпоху СССР, остался в стороне от этих успехов. По этой причине руководство НОК и министерство молодежи и спорта решили внести изменения в федерации. Затем он представил председателя ОАО "Азеравтойол" Салеха Мамедова. 

    С.Мамедов путем голосования был избран президентом ФГА.

    Отметим, что прежний президент федерации Гейдар Бабаев подал заявление по уходу с поста по собственному желанию. 

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