Избран новый президент Федерации гандбола Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась очередная конференция в связи с обсуждениями организационных вопросов Федерации гандбола Азербайджана (ФГА).

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, на конференции участвовали вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Ч.Гусейнзаде отметил, что гандбол, достигший больших успехов в эпоху СССР, остался в стороне от этих успехов. По этой причине руководство НОК и министерство молодежи и спорта решили внести изменения в федерации. Затем он представил председателя ОАО "Азеравтойол" Салеха Мамедова.

С.Мамедов путем голосования был избран президентом ФГА.

Отметим, что прежний президент федерации Гейдар Бабаев подал заявление по уходу с поста по собственному желанию.