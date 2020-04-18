​Игроки клубов НБА согласились на снижение зарплат во время пандемии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) достигли договоренности о снижении зарплат на 25% из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

По информации источника, мера вступит в силу с 15 мая. Соглашение предусматривает постепенное снижение зарплат в случае продолжения паузы из-за пандемии COVID-19. Зарплату за апрель игроки получат в полном размере.

Напомним, что НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.