Гандболист сборной Франции попал в больницу с ножевыми ранениями

Гандболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Элоим Пранди госпитализирован с ножевыми ранениями.

Гандболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Элоим Пранди госпитализирован с ножевыми ранениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пранди подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений. Игрок находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Парижская полиция проводит расследование инцидента.

Отметим, что Пранди 23 года. Он является победителем молодежного чемпионата мира по гандболу, а также юношеского чемпионата Европы. В составе ПСЖ игрок выиграл чемпионат и Кубок Франции в 2021 году.