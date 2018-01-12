Фаик Гараев прокомментировал утверждения об отставке главного тренера "Азеррейл"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Федерации волейбола Азербайджана, главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаик Гараев отреагировал на утверждения об отстранении от управления клубом "Азеррейл" Фамиля Агаева.

Как сообщает Report, опытный специалист в заявлении пресс-службе федерации отметил важность поддержки молодых. Сначала он прокомментировал выступление "Азеррейл" на Кубке вызова: "Ответный матч в Баку я смотрел непосредственно на арене. Девочки победили в трех частях. Боролись как могли. Судьба игры решилась в "золотом сете". "Азеррейл" начал "золотой сет" с преимуществом, но, увы, несмотря на преимущество, мы проиграли. Думаю, спортсмены поиграли в конце сета из-за психологического состояния. Это стало причиной проигрыша в общем счете".

По мнению Гараева, еще одна причина в проведении "Азеррейл" малого количества игр в командной форме: "Национальный чемпионат стартовал в конце декабря. "Азеррейл" по сей день провел мало игр. Другие команды же по сей день сыграли до 15 матчей. Думаю, на таком выступлении "Азеррейл" сказалось и малое количество игр, проведенных в командном составе. Но неверно винить из-за этого игроков или тренера".

Представитель федерации назвал Агаева молодым и хорошим тренером: "Фамиль работал и будет работать в качестве моего помощника в сборной. У нас не так много подобных ему молодых тренеров. Мы должны помогать им в работе, чтобы клубы и национальные команды добивались хороших результатов".

Отметим, что "Азеррейл" в первой встрече 1/16 финала против румынского клуба "Штиинта" проиграл со счетом 1:3, но в трех сетах ответной игры победил – 3:0. По правилам был назначен "золотой сет", победа досталась "Штиинте" – 15:13.