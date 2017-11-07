Фаиг Гасанов: Мы показали такой результат благодаря заботе и поддержке шахмат президентом

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Спасибо господину президенту за то, что он оказывает заботу и поддержку спорту в том числе и шахматам. Мы показали такой результат благодаря тому, что есть такая забота и такое доверие".

Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов в интервью пресс-службе министерства молодежи и спорта.

Он отметил, что мужская сборная Азербайджана по шахматам стала второй по коэффициенту. Сборная Азербайджана уступила лишь России: "Наша задача состояла в том, чтобы попасть в первую тройку призеров, бороться за чемпионство. Нам не нужны были другие места, кроме этих трех. Это была очень тяжелая победа. Потому что редко бывает, чтобы команда, проигравшая в первом туре и сыгравшая вничью в 3-м туре, становится чемпионом. Там были представлены очень сильные команды. Могу привезти пример сборных России, Украины, Армении, Англии, Польши, Германии.

Первое поражение произошло случайно. Потому что в подобных соревнованиях, проходящих по швейцарской системе, в первом туре сильные команды играют со слабыми. Это правило этой системы. Произошла случайность. Никто не хотел верить, что сборная Азербайджана проиграла слабой команде. После каждого тура их игра становилась еще лучше. После этого наша команда ни разу не проиграла. В последнем туре нас устраивала и ничья. И мы ее добились.

Отвечая на вопрос о подготовке к соревнованиям Фаиг Гасанов отметил, что у каждого шахматиста есть свой тренер: "Невозможно представить шахматы без компьютера. У каждого шахматиста должен быть сильный компьютер. В то же время у них должен быть и советник. И в этот раз у Эльтаджа Сяфярли была другая роль и он помогал ребятам.

Перед каждой игрой все варианты ребят, их дебюты, их все вместе просматривалось. Это очень сильно помогло. Наши шахматисты настолько сильны, что их тренеров можно назвать советниками. Для таких сильных шахматистов помощники могут только просматривать варианты.

Поэтому я очень рад, что у нас здоровый и дружелюбный коллектив".

Шахматисты на таком уровне, что должны соревноваться друг с другом даже если выступают на частных турнирах: "Это здоровое соперничество. Каждый шахматист играл на команду. Никто в команде не жалел знаний. Каждый помогал друг другу”.