О нас

EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч

EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч Женская сборная Азербайджана по волейболу (U-20) сегодня проведет свою последнюю игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации по волейболу (EEVZA) в литовском городе Шяуляй.
Командные
7 января 2024 г. 09:41
EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч

Женская сборная Азербайджана по волейболу (U-20) сегодня проведет свою последнюю игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации по волейболу (EEVZA) в литовском городе Шяуляй.

Как сообщает Report, подопечные Шахина Чатмана встретятся с польской командой.

Матч начнется в 16:30 по бакинскому времени.

В предыдущих четырех играх сборная Азербайджана проиграла со счетом 0:3 сборным Эстонии, Латвии, Украины и Литвы.

Соревнования являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycan millisi bu gün sonuncu oyununu keçirəcək

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi