EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч

Женская сборная Азербайджана по волейболу (U-20) сегодня проведет свою последнюю игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации по волейболу (EEVZA) в литовском городе Шяуляй.

Женская сборная Азербайджана по волейболу (U-20) сегодня проведет свою последнюю игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации по волейболу (EEVZA) в литовском городе Шяуляй.

Как сообщает Report, подопечные Шахина Чатмана встретятся с польской командой.

Матч начнется в 16:30 по бакинскому времени.

В предыдущих четырех играх сборная Азербайджана проиграла со счетом 0:3 сборным Эстонии, Латвии, Украины и Литвы.

Соревнования являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.