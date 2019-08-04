​Допинг-проба американского спортсмена указала на беременность

Американский баскетболист Ди Джей Купер подменил мочу в допинг-пробе, за что был дисквалифицирован.

Как передаёт Report, об этом сообщает RTV.

Дело о подмене пробы было возбуждено еще в 2018 году, однако детали этого дела стали известны только сейчас. Купер совершил подмену, когда хотел получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины.

Баскетболист подменил свою мочу в пробе на мочу супруги. Однако женщина была беременна. При проверке пробы спортсмена в его моче обнаружился гормон, который на это указывает.

Спортсмен был дисквалифицирован на два года. Срок наказания истекает 20 июня 2020 года.