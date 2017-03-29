 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Болгарская волейболистка: Мы не знаем, будет ли существовать в следующем сезоне "Телеком"

    Ситуация здесь не понятна

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Волейболистка национальной сборной Болгарии Мария Филипова может покинуть бакинский клуб "Телеком".

    Как сообщает Report, об этом 35-летняя спортсменка заявила болгарским СМИ.

    В качестве причины легионер отметила неопределенность дальнейшей судьбы клуба "Телеком". Волейболистка, одержавшая победу в сезоне 2016/2017 в составе столичной команды, заявила, что в ближайшие дни примет решение касательно собственной карьеры: "Завоевание золотой медали всегда вызывает прекрасные чувства. За последние 7 лет я была участницей чемпионата Азербайджана, и это мой первый титул. В этом сезоне нам удалось одержать победу. Однако, я не могу сказать, продолжу ли свою карьеру в Азербайджане, или нет. Ситуация здесь непонятна. Мы не знаем, будут ли проводиться в следующем сезоне чемпионат страны, и будет ли существовать клуб".

    Отметим, что перешедшая в 2015 году из болгарского клуба "Левски" в "Телеком" Мария Филипова в 2010–2014 гг. также выступала в бакинском "Локомотиве". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi