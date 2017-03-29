Болгарская волейболистка: Мы не знаем, будет ли существовать в следующем сезоне "Телеком"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Волейболистка национальной сборной Болгарии Мария Филипова может покинуть бакинский клуб "Телеком".

Как сообщает Report, об этом 35-летняя спортсменка заявила болгарским СМИ.

В качестве причины легионер отметила неопределенность дальнейшей судьбы клуба "Телеком". Волейболистка, одержавшая победу в сезоне 2016/2017 в составе столичной команды, заявила, что в ближайшие дни примет решение касательно собственной карьеры: "Завоевание золотой медали всегда вызывает прекрасные чувства. За последние 7 лет я была участницей чемпионата Азербайджана, и это мой первый титул. В этом сезоне нам удалось одержать победу. Однако, я не могу сказать, продолжу ли свою карьеру в Азербайджане, или нет. Ситуация здесь непонятна. Мы не знаем, будут ли проводиться в следующем сезоне чемпионат страны, и будет ли существовать клуб".

Отметим, что перешедшая в 2015 году из болгарского клуба "Левски" в "Телеком" Мария Филипова в 2010–2014 гг. также выступала в бакинском "Локомотиве".