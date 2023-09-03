Баскетбольная команда "Сабах" проведет в Сербии 6 товарищеских матчей

Баскетбольная команда "Сабах" проведет 6 товарищеских матчей с местными клубами в ходе сборов, которые пройдут в Сербии в рамках подготовки к квалификационному этапу Кубка Европы FIBA.
Как сообщили Report в пресс-службе чемпиона Азербайджана, с этой целью команда отправится в Белград.
Сборы планируются провести до 18 сентября. Команда будет тренироваться на тренировочной базе "Црвена Звезда".
Соперники, с которыми столичный клуб встретится в контрольном матче:
8 сентября. "Сабах" - "Врсач"
10 сентября. "Сабах" - "Раднички"
13 сентября. "Сабах" - "ОКК Белград"
15 сентября. "Сабах" - "Борач Земун"
16 сентября. "Сабах" - "Црвена Звезда 2"
17 сентября. "Сабах" - "Златибор".