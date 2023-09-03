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Баскетбольная команда "Сабах" проведет в Сербии 6 товарищеских матчей

Баскетбольная команда "Сабах" проведет в Сербии 6 товарищеских матчей Баскетбольная команда "Сабах" проведет 6 товарищеских матчей с местными клубами в ходе сборов, которые пройдут в Сербии в рамках подготовки к квалификационному этапу Кубка Европы ФИБА.
Командные
3 сентября 2023 г. 17:20
Баскетбольная команда Сабах проведет в Сербии 6 товарищеских матчей

Баскетбольная команда "Сабах" проведет 6 товарищеских матчей с местными клубами в ходе сборов, которые пройдут в Сербии в рамках подготовки к квалификационному этапу Кубка Европы FIBA.

Как сообщили Report в пресс-службе чемпиона Азербайджана, с этой целью команда отправится в Белград.

Сборы планируются провести до 18 сентября. Команда будет тренироваться на тренировочной базе "Црвена Звезда".

Соперники, с которыми столичный клуб встретится в контрольном матче:

8 сентября. "Сабах" - "Врсач"

10 сентября. "Сабах" - "Раднички"

13 сентября. "Сабах" - "ОКК Белград"

15 сентября. "Сабах" - "Борач Земун"

16 сентября. "Сабах" - "Црвена Звезда 2"

17 сентября. "Сабах" - "Златибор".

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Версия на азербайджанском языке “Sabah” basketbol komandası Serbiyada 6 yoldaşlıq görüşü keçirəcək

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