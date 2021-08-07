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Баскетболисты США в четвертый раз подряд завоевали золото Олимпийских игр

Баскетболисты США в четвертый раз подряд завоевали золото Олимпийских игр Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио.
Командные
7 августа 2021 г. 08:58
Баскетболисты США в четвертый раз подряд завоевали золото Олимпийских игр

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, США выиграла золотые медали Олимпийских игр в четвертый раз подряд (2008, 2012, 2016, 2021). Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебряную медаль, уступив в финале американцам.

В Токио-2020 американцы завоевали 32-ю золотую медаль и занимают второе место в медальном зачете. Также на счету сборной США 36 серебряных и 32 бронзовые награды.

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Версия на английском языке Tokyo 2020: US beats France to win men's basketball gold
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: ABŞ komandası dördqat olimpiya çempionu olub

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