Баскетболисты США в четвертый раз подряд завоевали золото Олимпийских игр

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, США выиграла золотые медали Олимпийских игр в четвертый раз подряд (2008, 2012, 2016, 2021). Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебряную медаль, уступив в финале американцам.

В Токио-2020 американцы завоевали 32-ю золотую медаль и занимают второе место в медальном зачете. Также на счету сборной США 36 серебряных и 32 бронзовые награды.