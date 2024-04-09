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Азербайджанские гимнасты, завоевавшие на чемпионате Европы золотые медали, вернулись на родину

Азербайджанские гимнасты, завоевавшие на чемпионате Европы золотые медали, вернулись на родину Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в португальском Гимарайнше, вернулись на родину.
Командные
9 апреля 2024 г. 06:34
Азербайджанские гимнасты, завоевавшие на чемпионате Европы золотые медали, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в португальском Гимарайнше, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов.

Членов сборной встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, журналисты, болельщики, родственники спортсменов, а также рядовые граждане.

Отметим, что сборная по прыжкам на акробатической дорожке в составе Тофига Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золотую медаль в командном зачете. Отметим, что азербайджанская сборная впервые в своей истории заняла первое место в командном зачете на континентальном первенстве в этом виде прыжков.

Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев (прыжки на батуте) также завоевали золотые медали в синхронной программе.

Тофиг Алиев (акробатическая дорожка), Аян Шабанова и Самира Гусейнова (прыжки на батуте) завоевали серебряные медали в синхронной программе. Это первая серебряная медаль в истории батутной гимнастики Азербайджана, завоеванная членами женской сборной в юношеской синхронной программе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatında qızıl medal qazanan gimnastlarımız Vətənə dönüblər

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