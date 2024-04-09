Азербайджанские гимнасты, завоевавшие на чемпионате Европы золотые медали, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в португальском Гимарайнше, вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в португальском Гимарайнше, вернулись на родину.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов.

Членов сборной встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, журналисты, болельщики, родственники спортсменов, а также рядовые граждане.

Отметим, что сборная по прыжкам на акробатической дорожке в составе Тофига Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золотую медаль в командном зачете. Отметим, что азербайджанская сборная впервые в своей истории заняла первое место в командном зачете на континентальном первенстве в этом виде прыжков.

Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев (прыжки на батуте) также завоевали золотые медали в синхронной программе.

Тофиг Алиев (акробатическая дорожка), Аян Шабанова и Самира Гусейнова (прыжки на батуте) завоевали серебряные медали в синхронной программе. Это первая серебряная медаль в истории батутной гимнастики Азербайджана, завоеванная членами женской сборной в юношеской синхронной программе.