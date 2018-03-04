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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали ещё 3 медали на кубке Европы

    © judo.az

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Анталье завершился кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

    Как передает Report, в последний день международного турнира наша сборная записала в свой актив еще три медали.

    В противостоянии среди юношей Ибрагим Агакишиев (81 кг), Ягуб Исмаилзаде (90 кг) и Тогрул Салманов (90+ кг) проиграв в лишь в финале, завоевали серебряную медаль.

    Таким образом, на турнире в Анталье азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

    В первый день соревнований Вюсаля Керимова завоевала золотую медаль, Сабина Алиева бронзовую.

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