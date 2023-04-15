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Армении могут отказать в праве на проведение ЧМ из-за инцидента с флагом Азербайджана

Армении могут отказать в праве на проведение ЧМ из-за инцидента с флагом Азербайджана Армении могут отказать в праве на проведении чемпионат мира по тяжелой атлетике из-за инцидента с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия ЧЕ в Ереване.
Командные
15 апреля 2023 г. 21:36
Армении могут отказать в праве на проведение ЧМ из-за инцидента с флагом Азербайджана

Армении могут отказать в праве на проведении чемпионат мира по тяжелой атлетике из-за инцидента с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия ЧЕ в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта республики (МОНСК) Карен Гилоян.

Накануне вечером, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, дизайнер Арам Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним выбежал со сцены.

"Самое удручающее то, что мы практически вчера, еще до инцидента, получили право на проведение Чемпионата мира 2024 года. Это было бы исключительной возможностью для нас", - отметил он.

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