Армении могут отказать в праве на проведение ЧМ из-за инцидента с флагом Азербайджана

Армении могут отказать в праве на проведении чемпионат мира по тяжелой атлетике из-за инцидента с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия ЧЕ в Ереване.

Армении могут отказать в праве на проведении чемпионат мира по тяжелой атлетике из-за инцидента с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия ЧЕ в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта республики (МОНСК) Карен Гилоян.

Накануне вечером, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, дизайнер Арам Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним выбежал со сцены.

"Самое удручающее то, что мы практически вчера, еще до инцидента, получили право на проведение Чемпионата мира 2024 года. Это было бы исключительной возможностью для нас", - отметил он.