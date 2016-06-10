Ровнаг Абдуллаев: Наше партнерское участие в Чемпионате Европы привлечет внимание к Азербайджану в целом

Интервью президента SOCAR Ровнага Абдуллаева

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В преддверии Чемпионата Европы по футболу Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с посольством Азербайджанской Республики во Франции организовали прием в Париже с участием представителей Исполнительной власти, общественности и известных футболистов сборной Франции. В ходе приема была представлена общественная кампания "Сделай свой дебют" (Make Your Debut) в рамках чемпионата, которую SOCAR проводит для освещения собственного участия, а также других дебютантов этого чемпионата. В ходе кампании со стороны SOCAR будут организованы зоны совместного просмотра, а также возможность почувствовать себя игроком-дебютантом в виртуальной реальности. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью ряду азербайджанских СМИ рассказал о значимости партнерства с UEFA для компании и для Азербайджана в контексте выхода на европейские рынки и мотивации молодых талантов.

- Господин Абдуллаев, как известно, совсем скоро стартует Чемпионат Европы по футболу, официальным партнером которого является SOCAR. Какую пользу компания намерена получить от данного сотрудничества?

- Как известно, о подписании данного партнерского соглашения между УЕФА и SOCAR было объявлено в 2013 году. Согласно этому соглашению, наша компания стала официальным партнером национальных командных соревнований УЕФА, в том числе, Чемпионата Европы по футболу, который стартует во Франции, и его отборочных матчей, квалификации Чемпионата мира 2018 года в Европе, партнером Чемпионата Европы по футболу U-17, который совсем недавно прошел в нашей стране, и ряда прочих соревнований.

Подписав данное соглашение, SOCAR встала в ряд с такими компаниями, как Coca-Cola, Adidas, McDonald’s, Hyundai/Kia, Continental, Orange, Turkish Airlines, Hisense и Carlsberg.

Поскольку наша цель - стать глобальной энергетической компанией, данное сотрудничество мы рассматриваем как возможность создания уникальной платформы для повышения международного имиджа SOCAR в качестве энергетического бренда премиум-класса в глазах огромного числа зрителей ЧЕ-2016 в Европе и по всему миру.

- Вы отметили, что у SOCAR глобальные амбиции. Насколько вы близки к достижению этой цели?

- В принципе, сегодня можно сказать, что SOCAR уже вышла за рамки нашего региона. SOCAR, оставаясь при этом национальной компанией, на сто процентов принадлежащей государству, трансформировалась в международный бренд мирового класса.

При этом наиболее важным аспектом в развитии SOCAR остается тот факт, что в конечном итоге повышение ее прибыльности и рост бизнеса позитивно сказываются на доходах государства, а значит, и каждого гражданина нашей страны.

Тем не менее, следует отметить, что пользу от роста нашей компании получит не только Азербайджан, но и наши партнеры в Европе, с которыми мы уже реализуем множество амбициозных проектов.

SOCAR стремится диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоносителей в Европу, внося, таким образом, серьезный вклад в европейскую энергобезопасность, и, как вы понимаете, в подобной обстановке особое значение приобретает имидж бренда в глазах европейской аудитории.

- То есть, именно поэтому выбор пал на одно из самых популярных спортивных событий континента - Чемпионат Европы?

- Несомненно. Конечно, SOCAR – неслучайный гость в спорте. Деятельность нашей компании базируется, в первую очередь, на долгосрочной поддержке спорта в Азербайджане. SOCAR, как известно, является спонсором Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) и Федерации Дзюдо Азербайджана.

Однако в случае с партнерским соглашением с УЕФА, наряду с корпоративной социальной ответственностью, первичное значение имеет именно продвижение бренда компании в Европе и мире.

Мы убеждены, что данное партнерство в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию глобального имиджа SOCAR, что скажется в первую очередь на наших доходах. А это, как я уже отмечал выше, в конечном итоге принесет пользу нашим гражданам.

- Чтобы немного прояснить, о чем именно идет речь, не могли бы вы немного рассказать об этих проектах?

- Знаете, с течением времени историческое значение энергетической стратегии Азербайджана становится все более явным. Сегодня продолжается процесс по разработке сразу нескольких амбициозных проектов в Европе.

Во-первых, следует отметить, что мы уже приступили к реализации проекта "Южного газового коридора" по поставкам азербайджанского газа в Турцию и Европу.

Также можно отметить и модернизацию нефтехимического комплекса Petkim и строительство нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, создание сетей продаж SOCAR в Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии, наши проекты на Мальте и в Греции.

Все это - экспансия на европейские рынки, которой в стратегии нашего развития уделяется особое значение.

- Как продвигается реализация данных проектов?

- Проект "Южный газовый коридор", о котором я говорил ранее, предусматривает транспортировку природного газа с месторождения "Шахдениз" в Турцию и Европу через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы. Первый газ с месторождения планируется поставить уже в 2018 году.

"Южный газовый коридор" - это самый крупный проект SOCAR, который позволит поставлять большие объемы природного газа из Каспийского моря на европейские рынки. Этот проект стоимостью более 40 млрд. долларов находится в процессе строительства, в котором по всей протяженности маршрута задействованы более 26 тыс. человек.

В Турции и Грузии строительство протекает согласно графику. Благодаря эффективному сотрудничеству и изменившейся конъюнктуре нам удалось снизить себестоимость строительства трубопроводов. Так, например, только при строительстве газопровода TANAP по сей день было сэкономлено более 2 млрд. долларов. Кроме того, имеются все необходимые разрешения и согласования на строительство трубопровода TAP в Греции. Мы также высоко ценим большую поддержку албанского правительства и его приверженность реализации проекта TAP в рамках "Южного газового коридора".

Конечной точкой этого маршрута является Италия, и мы должны продолжить тесную работу с правительством и нашими партнерами, чтобы решить все задачи и обеспечить прогресс. В краткосрочной перспективе мы ожидаем подписания всех остальных договорных соглашений в рамках ТАР, представляющих собой финальную составляющую проекта "Южный газовый коридор", ведь этот проект является одним из ключевых элементов энергетической политики Евросоюза, будучи способным обеспечить безопасные поставки газа в Европу на десятилетия вперед.

Кроме того, мы имеем серьезные бизнес интересы в Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

Как известно, в Швейцарии мы представлены двумя структурами – SOCAR Trading и SOCAR Energy Switzerland, которые эффективно осуществляют свою деятельность в этой стране.

SOCAR Trading является маркетинговым подразделением головной компании, с правом реализации нефти, добытой с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и прочих азербайджанских месторождений. В то же время, ей удалось развить бизнес и с третьими сторонами. Объем таких торговых операций уже приближается к 50% ее оборота. В целом, благодаря деятельности SOCAR Trading с 2007 года, бюджет нашей страны уже получил дополнительный доход в размере 1,7-1,8 млрд. долларов.

В последствии приобретения компании EssoSwitzerland и расширения сети автозаправочных станций, SOCAR получила 158 станций по всей стране, которые сегодня эффективно управляются компанией SOCAREnergySwitzer land.

Не могу не остановиться чуть подробнее и на строительстве НПЗ STAR, который станет первым нефтеперерабатывающим заводом, построенным в Турции за последние 40 лет. Он также станет первым частным нефтеперерабатывающим заводом Турции, поскольку единственный существующий нефтеперерабатывающий завод здесь был построен государством еще в 1970-е годы. Вложения в размере 5,7 млрд. долларов, делают его крупнейшей инвестицией в отдельно взятый проект в истории Турции.

Также следует упомянуть и инфраструктурные проекты в ОАЭ, Сингапуре, Греции и Мальте.

Вам, наверное, известно об очень важном проекте - приобретении оператора греческой сети распределения природного газа - компании DESFA. Работа в данном направлении продолжается. Этот актив, по нашему мнению, предоставит SOCAR прекрасную возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

Вдобавок ко всему прочему, компания SOCAR Trading является одним из трех акционеров консорциума ElectroGas Malta, выигравшего тендер на поставку природного газа и электричества компании ENEMALTA, согласно которому поставки будут осуществляться в течение 18 лет, что позволит этому островному государству перейти на газ и отказаться от неэффективных и наносящих вред экологии нефтяных турбин. Кроме того, SOCAR Trading играет особую роль в этом проекте, являясь эксклюзивным поставщиком жидкого газа (LNG) компании ElectroGas Malta.

Как вы понимаете, все эти работы служат цели закрепиться на международных рынках и повысить потенциал доходов компании, за счет добавления операций по транспортировке, переработке и реализации углеводородов (downstream operations), к уже имеющимся успешным операциям по их разведке и добыче (upstream operations).

- В УЕФА, похоже, не сомневаются, что партнерство, о котором говорилось выше, поможет реализации амбициозных планов SOCAR по превращению в транснациональную корпорацию. Об этом в одном из интервью говорил Директор по маркетингу компании UEFA Events SA Гай-Лоран Эпштейн...

- Нас радует тот факт, что в УЕФА понимают, какие именно результаты мы желаем получить от данного формата сотрудничества. Взаимопонимание, вне всяких сомнений, будет способствовать достижению поставленных целей.

Разумеется, наше партнерское участие в чемпионате Европы привлечет внимание к Азербайджану в целом.

Впервые в истории УЕФА компания-партнер выступает со слоганом, в котором упоминается название страны. Напомню, что наш слоган звучит так: "SOCAR - Энергия Азербайджана" (SOCAR - Energy of Azerbaijan).

Кроме того, во время проведения матчей Чемпионата Европы, мы организуем возможности для просмотра матчей и мероприятия в Париже - на Марсовом поле и в Культурном Центре Азербайджана, которые также привлекут внимание жителей и гостей французской столицы к нашей стране и ее культуре.

Партнерство с UEFA является частью долгосрочной стратегии выхода на европейские рынки.

Так, наша компания с 2012 года является партнером всемирно известного джазового фестиваля в швейцарском Монтре, что свидетельствует не только о приверженности SOCAR развитию бизнеса, но и помогает формировать имидж компании, поддерживающей международные культурные проекты.

Данное партнерство уже не раз открывало дорогу многим азербайджанским талантам, которые смогли попасть на этот авторитетный джазовый фестиваль, поведав его гостям о богатых традициях джаза в Азербайджане.

Компания SOCAR также являлась официальным партнером Первых Европейских Игр, проведенных на высочайшем уровне в Азербайджане в 2015 году.

Принимая во внимание этот опыт, мы уверены в том, что партнерство с УЕФА также будет успешным.

Кстати, хотелось бы отметить, что, выступая партнерами УЕФА, мы попытались выступить со своего рода новаторской инициативой.

- Речь о каком-то новом формате партнерства?

- Именно так. Как известно, мы, будучи компанией, уделяющей особое внимание социальной ответственности, стремимся постоянно поддерживать молодые таланты в самых различных областях – будь то спорт, образование или творчество. На эти цели мы уже много лет выделяем стипендии в нашей стране и за ее пределами.

В качестве примера могу упомянуть поддержку, оказываемую таким проектам, как Бакинский образовательный комплекс талантов, Французский лицей в Баку, Бакинская высшая школа нефти, Летняя школа SOCAR, Стипендии на получение образования за рубежом, а также поддержку независимой неправительственной организации "Сеть азербайджанских студентов" в Европе (Azerbaijan Students Network), цель которой - в объединении молодых талантливых людей, которые могут способствовать развитию взаимоотношений между Азербайджаном и Европой путем проведения конференций, воркшопов, семинаров, различных конференций и проч.

И, как продолжение политики поддержки молодых талантов, мы решили выступить с инициативой "Make your debut" ("Сделай свой дебют") в рамках Чемпионата Европы - 2016.

Мы ведь и сами - своего рода дебютанты в семье УЕФА, так кому, как не нам следует поддержать дебютантов ЕВРО-2016, включая игроков, болельщиков и даже страны, которые примут участие в Чемпионате Европы в первый раз?

- Господин Абдуллаев, а для местных болельщиков есть ли какие-либо приятные новости, непосредственно связанные с Чемпионатом?

- Несомненно, в первую очередь мы думаем о местных болельщиках. С 10 июня по 10 июля, по инициативе нашей компании, на территории Бакинского Олимпийского Стадиона будет создана специальная фан-зона, где будет организован просмотр матчей Чемпионата на большом экране. Организаторы порадуют всех гостей фан-зоны интересной программой, так что посетить ее определенно стоит.

Поэтому, приглашаю всех любителей футбола присоединиться к нам в праздновании этого незабываемого футбольного праздника!