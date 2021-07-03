4 медали от азербайджанских дзюдоистов на Кубке Европы

В Чехии стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров

В Чехии стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, наша юношеская сборная записала в свой актив 4 медали.

Среди мужчин Хаял Гасанов (50 кг) победил всех соперников и завоевал золотую медаль. Другой представитель Азербайджана в этой весовой категории Бабарагим Мирзоев взял бронзу. Айдын Рзаев (60 кг) проиграл лишь в финале и стал серебряным призером.

Среди женщин Айдан Рзаева взяла серебро. Таким образом, в первый день соревнований национальная команда Азербайджана взяла 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.