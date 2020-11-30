Зорлу Торе: Водруженный азербайджанской армией флаг в Карабахе будет реять вечно

"Азербайджанская армия, проявив недюжинную волю, освободила оккупированные земли и водрузила на них трехцветный флаг".

"Азербайджанская армия, проявив недюжинную волю, освободила оккупированные земли и водрузила на них трехцветный флаг".

Об этом турецкому бюро Report заявил вице-спикер парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе.

Он отметил, что жители Северного Кипра считают азербайджанцев своими братьями: "Азербайджан - наше сердце, его жители - представители нашей нации на Южном Кавказе. Мы являемся частью тюркской нации на востоке Средиземного моря. Мы разделяем печаль и радость Азербайджана. Мы были глубоко опечалены оккупацией Арменией Нагорно-Карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. Перефразировав слова известной песни, мы восклицали "Трепетал Карабах, в надежде глядя на флаг Азербайджана". Вот бы глянуть краешком глаза на эти земли, побывать там.

Мы всегда верили, что Нагорный Карабах непременно будет освобожден от армянской оккупации. ОБСЕ, ООН, Россия, США и Франция не стремились к решению этого конфликта. Затягивая урегулирование проблемы, они тем самым создавали условия для заселения армянами этих территорий. Поэтому было большой ошибкой ждать и терять время, полагаясь на эти международные организации. Как говорил Мамед Эмин Расулзаде, "однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится". Флаг, с гордостью водруженный азербайджанской армией на освобожденных землях, будет вечно реять над Карабахом".

З.Торе отметил, что тюрки Северного Кипра внимательно следили за ходом Отечественной войны и с волнением ожидали вестей с фронта: “Во многих домах развешаны флаги Азербайджана. В моем доме тоже висит флаг Азербайджана. В парламенте Северного Кипра состоялись выступления в связи с Азербайджаном. Наш Президент и политические партии выступили на эту тему. Проживающие и обучающиеся на Кипре азербайджанцы провели шествие в ознаменование победы. Мы такие же тюрки-азербайджанцы, как и вы".

Вице-спикер поздравил Президента Ильхама Алиева с исторической победой. "Поздравляю каждого азербайджанца во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Победоносной азербайджанской армии желаю еще больше сил. Ныне в регионе присутствуют русские и турецкие солдаты. Следует проявить осторожность, учитывая, что Россия - крупнейшая сила в регионе и страна, при поддержке которой армяне когда-то оккупировали Карабах. Поэтому на русских особенно уповать не приходится. Уверенность придает присутствие турецкой армии в регионе. Да здравствует Азербайджан, Турция, Северный Кипр и весь тюркский мир”.

Вюсаля Аббасова