Завершилось заседание трёхсторонней рабочей группы по Карабаху

В Москве закончилась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

В Москве закончилась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили на сайте правительства России.

В ходе заседания были рассмотрены перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, обсужден ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.

Также стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания.