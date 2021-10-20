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Завершилось заседание трёхсторонней рабочей группы по Карабаху

Завершилось заседание трёхсторонней рабочей группы по Карабаху В Москве закончилась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.
Карабах
20 октября 2021 г. 22:08
Завершилось заседание трёхсторонней рабочей группы по Карабаху

В Москве закончилась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили на сайте правительства России.

В ходе заседания были рассмотрены перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, обсужден ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.

Также стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian, Russian deputy premiers agree to meet again
Версия на азербайджанском языке Qarabağ üzrə üçtərəfli İşçi Qrupunun növbəti görüşü baş tutub

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