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Задержаны желающие проникнуть на освобожденные территории

Задержаны желающие проникнуть на освобожденные территории Сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск предпринимаются необходимые и неотложные меры в целях предотвращения попыток прорваться через контрольно-пропускные пункты на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от ми
Карабах
28 июня 2021 г. 10:10
Задержаны желающие проникнуть на освобожденные территории

Сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск предпринимаются необходимые и неотложные меры в целях предотвращения попыток прорваться через контрольно-пропускные пункты на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джабраильского районного отдела полиции, 27 июня около 23:00 жители Товузского района Замин Аббасов, Эльнур Алиев, Новруз Велиев и Ровшан Велиев были задержаны при попытке незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Задержанные были доставлены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы, они были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником большой опасности для жизни людей.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.

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