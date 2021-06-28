Задержаны желающие проникнуть на освобожденные территории

Сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск предпринимаются необходимые и неотложные меры в целях предотвращения попыток прорваться через контрольно-пропускные пункты на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от ми

Сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск предпринимаются необходимые и неотложные меры в целях предотвращения попыток прорваться через контрольно-пропускные пункты на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джабраильского районного отдела полиции, 27 июня около 23:00 жители Товузского района Замин Аббасов, Эльнур Алиев, Новруз Велиев и Ровшан Велиев были задержаны при попытке незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Задержанные были доставлены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы, они были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником большой опасности для жизни людей.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.