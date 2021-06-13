Владислав Каневский: Процесс разминирования Агдама идет быстрыми темпами

"Я был в Агдаме два месяца назад. За этот период можно увидеть огромную работу, проделанной в городе. Строится также новая дорога. Это означает, что здесь успешно идет процесс разминирования".

"Я был в Агдаме два месяца назад. За этот период можно увидеть огромную работу, проделанной в городе. Строится также новая дорога. Это означает, что здесь успешно идет процесс разминирования".

Как передает Report, об этом заявил находящийся в составе делегации украинского внешнеполитического дипломатического корпуса посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Дипломат сказал, что город произвел на него двоякое впечатление: "С одной стороны, мы видим, что жизнь здесь скоро восстановится, а с другой, вижу Агдам как белый лист".

Посол также подчеркнул, что Агдам снова станет визитной карточкой Азербайджана.