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Владислав Каневский: Процесс разминирования Агдама идет быстрыми темпами

Владислав Каневский: Процесс разминирования Агдама идет быстрыми темпами "Я был в Агдаме два месяца назад. За этот период можно увидеть огромную работу, проделанной в городе. Строится также новая дорога. Это означает, что здесь успешно идет процесс разминирования".
Карабах
13 июня 2021 г. 16:49
Владислав Каневский: Процесс разминирования Агдама идет быстрыми темпами
Владислав Каневский

"Я был в Агдаме два месяца назад. За этот период можно увидеть огромную работу, проделанной в городе. Строится также новая дорога. Это означает, что здесь успешно идет процесс разминирования".

Как передает Report, об этом заявил находящийся в составе делегации украинского внешнеполитического дипломатического корпуса посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Дипломат сказал, что город произвел на него двоякое впечатление: "С одной стороны, мы видим, что жизнь здесь скоро восстановится, а с другой, вижу Агдам как белый лист".

Посол также подчеркнул, что Агдам снова станет визитной карточкой Азербайджана.

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Версия на английском языке Demining is in full swing in Aghdam, Ukrainian envoy says
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: Ağdamın minalardan təmizlənməsi prosesi sürətlə davam edir

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