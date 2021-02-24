В Тбилиси прошел флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии

Основным призывом акции было "Будущее хочет мира"

В центре грузинской столицы Тбилиси был организован флешмоб в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, во время акции, которая проходила в парке Рике, около 20 азербайджанских и грузинских детей в футболках с надписью "Справедливость для Ходжалы" пустили в воздух 100 белых воздушных шаров над мостом мира.

Основным призывом акции было "Будущее хочет мира". Другой символический смысл флешмоба заключается в том, что беспокойные души невинных жертв Ходжалинской резни нашли утешение после Великой Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

Символическая акция была организована Азербайджанским музеем культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.