В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления

Азербайджан готовится к реализации еще одного проекта, который станет примером для всего мира: начинается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории - на исторические земли Азербайджана. В города и села, освобожденные благодаря решительн

Азербайджан готовится к реализации еще одного проекта, который станет примером для всего мира: начинается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории - на исторические земли Азербайджана. В города и села, освобожденные благодаря решительности, несокрушимой воле президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, военной мощи нашей отважной армии и самоотверженности сыновей нашей Родины, жизнь вскоре вновь забьет ключом на этих землях.

Об этом в беседе с Report сказал советник председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Насими Нариманов.

По его словам, Госкомитет выполняет все надлежащие меры для претворения в жизнь процесса Великого возвращения и одной из составляющих этого процесса является создание электронной системы управления "Возвращение и реинтеграция", работа над которой находится на стадии завершения.

"После утверждения в подготовленных комитетом и представленных соответствующим структурам проектах закона Азербайджанской Республики "О возвращении и реинтеграции освобожденных территорий", нормативно-правовых актов для проведения процессов возвращения и реинтеграции, установленные критерии и принципы переселения, постоянного проживания и реинтеграции будут синхронизированы с алгоритмами новой системы", - отметил он.