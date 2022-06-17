В Международный аэропорт Физули назначен директор

В Международном аэропорту Физули произведено новое назначение.

В Международном аэропорту Физули произведено новое назначение.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, Заур Гасымов назначен директором Международного аэропорта Физули.

Строительство аэропорта началось после окончания Отечественной войны. Его фундамент был заложен 14 января 2021 года. Международный статус аэропорт получил 16 октября 2021 года, а 26 октября состоялось его официальное открытие. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.