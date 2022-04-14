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В Карабахе при разминированию используются дроны с искусственным интеллектом

В Карабахе при разминированию используются дроны с искусственным интеллектом В рамках реализации программы "Великое возвращение" продолжается деятельность по ликвидации минной опасности и созданию благоприятных условий для жизни.
Карабах
14 апреля 2022 г. 12:08
В Карабахе при разминированию используются дроны с искусственным интеллектом

В рамках реализации программы "Великое возвращение" продолжается деятельность по ликвидации минной опасности и созданию благоприятных условий для жизни.

Как сообщает Карабахский центр Report, на освобожденные от оккупации территории села Талыш и поселка Суговушан, где проводится разминирование, доставлены дроны.

Дроны, оснащенные компанией RPS Energy Ltd. (Великобритания) программным обеспечением искусственного интеллекта, привлечены к исследованию и анализу минных полей в Карабахе. Соответствующее соглашение было достигнуто с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В рамках соглашения между ANAMA и RPS Energy Ltd. в течение прошлого года с использованием искусственного интеллекта были проанализированы 18 тыс. гектаров территорий в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Тертерском и Губадлинском районах.

Установленные на дронах мультиспектральные, термографические и высокоточные (RGB) камеры, дополняя друг друга, обеспечивают сбор данных о местности. Полученные данные обрабатываются на карте и позволяют определить какими типами взрывных устройств и в какой степени загрязнена исследуемая территория.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda minatəmizləmə tədqiqatlarında süni intellektdən istifadə edilir

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