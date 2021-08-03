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В Баку вскрыты могилы 32 неизвестных шехидов

В Баку вскрыты могилы 32 неизвестных шехидов Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для проведения эксгумации и медико-генетической экспертизы останков тел шехидов.
Карабах
3 августа 2021 г. 20:06
В Баку вскрыты могилы 32 неизвестных шехидов

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для проведения эксгумации и медико-генетической экспертизы останков тел шехидов.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что Бакинским военным судом 3 июня 2021 года по представлению Республиканской военной прокуратуры было принято решение об извлечении (эксгумации) останков тел из 23 могил в первой Аллее шехидов города Баку и 9 могил - во второй Аллее шехидов города Баку.

Сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта обеспечили проведение эксгумации и взятие соответствующих образцов для медико-генетической экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 32 naməlum şəhidin məzarı açılıb, nümunələr götürülüb

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