В Агдаме сапер подорвался на мине

По факту в прокуратуре Агдамского арйона возбуждено уголовное дело

Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики пострадал при подрыве на мине на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Противопехотная мина, установленная армянскими военнослужащими, сдетонировала в тот момент, когда выполнявший служебные обязанности на территории руководитель отделения группы по разминированию Агентства Мирзоев Эльмеддин Тофиг оглу 1983 г.р. занимался ее обезвреживанием.

В результате, Мирзоеву Эльмеддину Тофиг оглу ампутировали стопу левой ноги, он получил многочисленные осколочные ранения.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту в прокуратуре Агдамского арйона возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью) УК АР.

В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия.