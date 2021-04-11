Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе

«Члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) примут активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана».

«Члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) примут активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана».

Как передает карабахское бюро Report, об этом сказал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев.

По его словам, Узбекистан уже предложил свою помощь для участия в процессе восстановления территориий:

«В настоящее время мы определяем со специалистами перечень объектов, в восстановлении которых мы будем участвовать, и насколько мне известно, имеется договоренность о строительстве одной школы, которая будет передана в качестве дара от Узбекистана азербайджанскому народу. Перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества», - сказал А.Ходжаев.