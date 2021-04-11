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Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе

Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе «Члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) примут активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана».
Карабах
11 апреля 2021 г. 15:00
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
Асаджон Ходжаев

«Члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) примут активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана».

Как передает карабахское бюро Report, об этом сказал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев.

По его словам, Узбекистан уже предложил свою помощь для участия в процессе восстановления территориий:

«В настоящее время мы определяем со специалистами перечень объектов, в восстановлении которых мы будем участвовать, и насколько мне известно, имеется договоренность о строительстве одной школы, которая будет передана в качестве дара от Узбекистана азербайджанскому народу. Перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества», - сказал А.Ходжаев.

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Версия на английском языке Uzbekistan to build school in Karabakh as gift for Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Qarabağda bir məktəbi təmənnasız bərpa edəcək

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