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Украинские журналисты побывали возле Худаферинского моста в Джебраиле

Украинские журналисты побывали возле Худаферинского моста в Джебраиле Группе украинских журналистов рассказали об использовании Худаферинского моста для наркотрафика и незаконной торговли оружием во время армянской оккупации.
Карабах
18 января 2023 г. 16:32
Украинские журналисты побывали возле Худаферинского моста в Джебраиле

Группе украинских журналистов в ходе поездки в освобожденный Джебраильский район к Худаферинскому мосту рассказали об использовании всей азербайджано-иранской границы, ставшей бесконтрольной в годы оккупации, для наркотрафика и незаконной торговли оружием.

Как передает Report, журналисты узнали об истории Худаферинского моста, освобождении этих территорий в ходе 44-дневной Отечественной войны и реакции на эти события азербайджанцев, живущих в Иране, по ту сторону реки Араз.

Украинские журналисты увидели следы практически полного разрушения азербайджанской деревни здесь, узнали, что происходило на этой территории в период 27-летней оккупации.

Как уже сообщал Report, сегодня представители украинских телеканалов "1+1" и "5-й канал", информационного агентства UNIAN, интернет-изданий "Украина сейчас" и "Третья сила" находятся в поездке на освобожденных районах Азербайджана.

Они ознакомились со свидетельствами разрушений, вандализма, учиненных армянами в период почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

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Версия на английском языке Ukrainian journalists visit Khudafarin bridge in Azerbaijan's Jabrayil
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı jurnalistlər Xudafərin körpüsündə olublar

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