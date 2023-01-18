Украинские журналисты побывали возле Худаферинского моста в Джебраиле

Группе украинских журналистов рассказали об использовании Худаферинского моста для наркотрафика и незаконной торговли оружием во время армянской оккупации.

Группе украинских журналистов в ходе поездки в освобожденный Джебраильский район к Худаферинскому мосту рассказали об использовании всей азербайджано-иранской границы, ставшей бесконтрольной в годы оккупации, для наркотрафика и незаконной торговли оружием.

Как передает Report, журналисты узнали об истории Худаферинского моста, освобождении этих территорий в ходе 44-дневной Отечественной войны и реакции на эти события азербайджанцев, живущих в Иране, по ту сторону реки Араз.

Украинские журналисты увидели следы практически полного разрушения азербайджанской деревни здесь, узнали, что происходило на этой территории в период 27-летней оккупации.

Как уже сообщал Report, сегодня представители украинских телеканалов "1+1" и "5-й канал", информационного агентства UNIAN, интернет-изданий "Украина сейчас" и "Третья сила" находятся в поездке на освобожденных районах Азербайджана.

Они ознакомились со свидетельствами разрушений, вандализма, учиненных армянами в период почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий.