Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении

Документ будет рассматриваться в соответствии с положениями Устава (Римский статут) Международного уголовного суда

В ответ на обращение комитета Парламента (Милли Меджлис) Азербайджана по правам человека в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией в период Второй Карабахской войны, пришел ответ из Канцелярии прокурора Международного уголовного суда, штаб-квартира которого находится в Гааге.

Как сообщает Report, с 27 сентября - с начала широкомасштабных военных действий в ответ на военные провокации армянской армии в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, комитет неоднократно обращался в парламенты стран мира, международные организации и международные НПО с заявлениями о военных преступлениях Армении.

В заявлениях, направленных соответствующим международным организациям, на основе фактов и цифр была представлена подробная информация о военных и бесчеловечных преступлениях Армении, ударах баллистическими ракетами по гражданскому населению в Гяндже и Барде, гибели гражданских лиц, многочисленных ранениях среди мирного населения, разрушении тысяч домов и повреждении имущества, фактах бесчеловечного обращения с попавшими в плен к армянам азербайджанскими военнослужащими, пытках и т.д.

На днях глава отдела информации и доказательств Канцелярии прокурора Международного уголовного суда Марк Диллон направил ответное письмо председателю комитета Милли Меджлиса по правам человека Захиду Оруджу.

В письме Марк Диллон подтвердил получение документа из Азербайджана и сообщил, что он внесен в коммуникационный реестр Канцелярии прокуратуры Международного уголовного суда для рассмотрения. Было подчеркнуто, что документ будет рассматриваться в соответствии с положениями Устава (Римский статут) Международного уголовного суда. Также отмечено, что при рассмотрении документа и вынесении соответствующего решения председатель комитета парламента Азербайджана по правам человека будет письменно уведомлен в связи с принятым решением.