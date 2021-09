Сын шехида, первый отметивший день рождения в Шуше

По инициативе Министерства обороны и Шушинского городского государственного заповедника матери и дети шехидов посетили родник «Иса булагы».

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter председатель правления Управления Шушинского городского государственного заповедника Мафтун Аббасов.

«Среди посетителей - Али Гаджиев, которому сегодня исполняется 9 лет. Сын шехида, майора Рамида Гаджиева говорит, что благодаря отцу я отмечаю свой день рождения в Шуше», - написал М.Аббасов.