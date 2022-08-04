США выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Карабаха

Соединенные Штаты обеспокоены обстановкой, сложившейся в Карабахе, и призывают к снижению напряженности.

Соединенные Штаты обеспокоены обстановкой, сложившейся в Карабахе, и призывают к снижению напряженности.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о столкновениях в Карабахе и внимательно следят за информацией об интенсивных боях в районе Карабаха, а также о раненых и погибших. Мы призываем немедленно принять меры по снижению напряженности и предотвращению эскалации", - говорится в заявлении.