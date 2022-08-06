О нас

Создана Рабочая группа по "зеленым" технологиям на освобожденных территориях

Создана Рабочая группа по "зеленым" технологиям на освобожденных территориях Создана Рабочая группа по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
6 августа 2022 г. 13:16
Создана Рабочая группа по зеленым технологиям на освобожденных территориях

Создана Рабочая группа по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу Рабочая группа создана в следующем составе:

Руководитель Рабочей группы:

Министр энергетики

Члены Рабочей группы:

замминистра экономики

замминистра финансов

замминистра экологии и природных ресурсов

замминистра сельского хозяйства

замминистра цифрового развития и транспорта

замминистра по чрезвычайным ситуациям

первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

зампред правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана

зампред ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

вице-президент ОАО "Азерэнержи"

зампред ОАО "Азеришыг"

вице-президент SOCAR.

Согласно распоряжению, Министерству энергетики поручено выполнять функции секретариата Рабочей группы и организовывать заседания Рабочей группы не реже одного раза в квартал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New Working Group on green technologies established in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə yaşıl texnologiyalarla bağlı yeni İşçi Qrupu yaradılıb - SİYAHI

Другие новости из категории

Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению
Ильхам Алиев заявил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению
6 августа 2022 г. 01:42
Президент: Азербайджан неоднократно ставил на повестку дня вывод незаконных армянских формирований с территорий
Президент: Азербайджан неоднократно ставил на повестку дня вывод незаконных армянских формирований с территорий
6 августа 2022 г. 01:38
Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации
Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации
6 августа 2022 г. 01:35
Миротворцы РФ будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору
Миротворцы РФ будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору
5 августа 2022 г. 23:58
Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель
Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель
5 августа 2022 г. 23:49
Трагедия национальной идентичности армян - правильные и неправильные
Трагедия национальной идентичности армян - "правильные" и "неправильные"
5 августа 2022 г. 18:35
Один из ставших шехидами в Лачыне военнослужащих будет похоронен в Агстафе, второй – в Баку
Один из ставших шехидами в Лачыне военнослужащих будет похоронен в Агстафе, второй – в Баку
5 августа 2022 г. 16:49
Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане
Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане
5 августа 2022 г. 10:20
Азербайджан завершает строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору
Азербайджан завершает строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору
5 августа 2022 г. 08:37
Президент: Необходимо обеспечить вывод из Азербайджана незаконных армянских воинских формирований
Президент: Необходимо обеспечить вывод из Азербайджана незаконных армянских воинских формирований
5 августа 2022 г. 08:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi