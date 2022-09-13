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Совет Европы обратился к Азербайджану и Армении

Совет Европы обратился к Азербайджану и Армении Совет Европы призвал Азербайджан и Армению отказаться от любых дальнейших шагов, которые могут ухудшить ситуацию.
Карабах
13 сентября 2022 г. 23:28
Совет Европы обратился к Азербайджану и Армении

Совет Европы призвал Азербайджан и Армению отказаться от любых дальнейших шагов, которые могут ухудшить ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после эскалации напряженности прошлой ночью на азербайджано-армянской границе, что привело к многочисленным жертвам и значительному ущербу, министр иностранных дел Ирландии, председатель Комитета министров Совета Европы Саймон Ковени и председатель Парламентской Ассамблея Совета Европы Тини Кокс выступили с заявлением.

"Применение военной силы абсолютно неприемлемо при урегулировании споров между государствами-членами Совета Европы. Поэтому мы призываем Азербайджан и Армению отказаться от любых дальнейших шагов, которые могут ухудшить ситуацию, соблюдать международные соглашения и без дальнейших проволочек начать мирные переговоры.

Призываем оба государства-члена Совета Европы соблюдать взятые на себя при вступлении обязательства, в частности, урегулировать споры мирным путем. Совет Европы готов поддержать их в этих усилиях", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Azərbaycan və Ermənistana müraciət edib

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