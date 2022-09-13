Совет Европы обратился к Азербайджану и Армении

Совет Европы призвал Азербайджан и Армению отказаться от любых дальнейших шагов, которые могут ухудшить ситуацию.
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"Применение военной силы абсолютно неприемлемо при урегулировании споров между государствами-членами Совета Европы. Поэтому мы призываем Азербайджан и Армению отказаться от любых дальнейших шагов, которые могут ухудшить ситуацию, соблюдать международные соглашения и без дальнейших проволочек начать мирные переговоры.
Призываем оба государства-члена Совета Европы соблюдать взятые на себя при вступлении обязательства, в частности, урегулировать споры мирным путем. Совет Европы готов поддержать их в этих усилиях", - говорится в заявлении.