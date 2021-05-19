Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения

Пропал без вести в ходе боев за освобождение Муровдага

Стало известно, где похоронят шехида Отечественной войны Тебриза Ибрагимова, останки которого были найдены через девять месяцев после того, как он пропал без вести.

Как сообщает Аранское бюро Report, сегодня шехид будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

До этого состоится церемония прощания с шехидом.

Тебриз Ибрагимов родился 8 октября 1992 года в селе Чадырлы Сальянского района. Участвовал в боях, начавшихся 27 сентября 2020 года за освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Последний раз Ибрагимов связывался с семьей 28 сентября прошлого года. Он пропал без вести в ходе боев за освобождение Муровдага.

Аллах рехмет элесин!