Президент рассказал о неуспевших вовремя покинуть Агдам армянах

"Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода"

"Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не сказал ни слова".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

"Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу", - добавил президент.