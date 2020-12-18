Ильхам Алиев: Президент РФ активно работал над тем, чтобы огонь был прекращен

"Заявление Владимира Путина по Карабаху - важный сигнал всем тем, кто пытается помешать выполнению заявления от 10 ноября"

"За 44 дня армянскими ВС были убиты 94 мирных граждан Азербайджана, в том числе 11 детей .Более 5 тыс. домов повреждены или уничтожены. ВС Армении атаковали города, находящиеся в дали от зоны боевых действий. Это была преднамеренная попытка убивать людей и сеять хаос среди населения".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в видеоформате.

Президент подчеркнул, что освобождением города Шуша был положен конец военным операциям, так как дальнейшее сопротивление армянкой армии не имело никакого смысла. "В том, что мы вышли на политическое урегулирование огромная роль президента РФ. Он очень активно и эффективно работал над тем, чтобы огонь был прекращен. Я с начала конфликта говорил, что мы готовы остановиться в любой момент, как только армянская сторона назовет дату вывода с наших территорий. Так и произошло. Как только в заявлении была указана дата передачи нам трех районов, военные действия остановились. Поэтому, я хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за такое внимание к этому вопросу, за активное участие в том, что конфликт решился в том числе и политическими усилиями. Вчера Владимир Владимирович в очередной раз на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что Нагорный Карабах - это составная часть Азербайджана. Это очень важное заявление для тех реваншистских сил, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. Это очень важный сигнал всем тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления, а такие попытки мы видели. И в период войны, и после подписания заявления", - заявил президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что согласен с российским президентом в том, что говоря о нагорно-карабахском конфликте, необходимо говорить о том, что было в прошлом: "Это уже история. Считаю, что будущее региона во многом будет зависеть о того, насколько армянская руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был стабильным и устойчивым".