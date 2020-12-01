Президент назвал количество уничтоженной вражеской техники

Это должно стать уроком для каждого

"В период войны мы, можно сказать, уничтожили армянскую армию. Во время войны я регулярно информировал азербайджанский народ об уничтоженной вражеской технике. Война уже закончилась и в регионе начинается новый период. Но я хотел бы проинформировать азербайджанский народ о том, как мы уничтожили армянскую армию в ходе войны и почему премьер-министр Армении подписался под этим унизительным актом капитуляции".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

Глава государства сказал:

"Уничтоженная техника армянской армии:

Противотанковые средства – 53 единицы, "Смерч" - 4 единицы, "Град" - 97 единиц, "Ураган" - 2 единицы, РСЗО – 1 единица, огнемет ТОС - 1, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "С-300" - 7 пусковых установок. Если подсчитать стоимость только указанной техники, то можно увидеть, какой мощный удар мы нанесли по армянской армии. Таким образом, 7 пусковых установок, 1 радиолокатор "С-300" и 2 станции обнаружения "С-300". Радиолокационная станция "Оборона" - 1 единица, ЗРК "ТОР" - 5 единиц, ЗРК "Оса" - 40 единиц, ЗРК "КУБ" - 4 единицы, ЗРК "КРУГ" - 1 единица, ЗРК "Застава" - 14 единиц, ЗРК "С-125" - 2 единицы, беспилотные летательные аппараты – 22 единицы, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Эльбрус" - 2 единицы, баллистическая ракета – 1 единица, ракетный комплекс "Точка-У" - 1 единица, средства радиоэлектронной борьбы – 5 единиц, командно-штабная машина "Р-142" - 2 единицы, радиолокационная станция "Небо-М" - 1 единица, различные радиолокационные станции – 7 единиц, система радиоэлектронной борьбы "Репеллент" - 4 единицы.

Уничтоженная и взятая в качестве трофея техника врага:

Самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" – 28 уничтожены, 5 взяты в качестве трофея. Пушки различного калибра – 315 уничтожены, 37 взяты в качестве военного трофея. Минометы – 63 уничтожены, 62 взяты в качестве трофея. Спецавтомобили – 10 уничтожены, 93 взяты в качестве трофея. Гранатометы – 178 взяты в качестве трофея. Тракторы – 10, зенитные установки "Шилка" – 5 взяты в качестве трофея. Стрелковое оружие – 1380 единиц стрелкового оружия взяты в качестве трофея. Разрушены 7 командных пунктов, 11 складов боеприпасов. Танки – 287 уничтожены, 79 взяты в качестве трофея, всего 366 танков. Список продолжается. Боевые машины пехоты – 69 уничтожены, 47 взяты в качестве трофея. Самолеты Су-25 – 5 уничтожены. Грузовые автомобили – 252 уничтожены, 270 взяты в качестве военного трофея.

Это дает основание сказать, что армянской армии нет, мы ее уничтожили. Эта армия создавалась десятилетиями. Ей предоставлялись оружие, боеприпасы, самая современная техника, причем бесплатно, это всем известно. Пусть специалисты подсчитают, стоимость перечисленной мной техники составляет, возможно, несколько миллиардов. Некоторые говорят, что более 3 миллиардов, другие – еще больше. Теперь подсчитают. Откуда у этой бедной страны столько денег?

Внешний государственный долг Армении составляет 8 миллиардов долларов. Ее валютные резервы – чуть более 1 миллиарда. Эта страна погрязла в долгах. Внешний государственный долг составляет 60 процентов валового внутреннего продукта. Вся экономика в этой стране в настоящее время разваливается. После войны национальная валюта рухнула. Откуда это? Она – банкрот. Это – страна, потерпевшая крах. Где она взяла столько денег? А еще пусть покажет, как она осуществляла денежные перечисления. Мы обратимся и в международные структуры, пусть нам скажут, на основе каких контрактов были выплачены эти деньги? И выплачены ли вообще? Если не выплачены, значит получили бесплатно. В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую они собирали на протяжении 30 лет. Нет армянской армии, нет. Сейчас они приводят сфальсифицированные цифры, связанные и с уничтожением их живой силы. У нас есть данные. При необходимости мы озвучим информацию о том, сколько живой силы потеряло государство-оккупант. Мы уничтожили армянскую армию. Именно поэтому они вынуждены были встать на колени перед нами и подписать акт о капитуляции. Это должно стать уроком для каждого".