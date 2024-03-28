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Президент Молодежного форума ОИС: Шуша важна для всех тюркских государств

Президент Молодежного форума ОИС: Шуша важна для всех тюркских государств Шуша важна для всех тюркских государств.
Карабах
28 марта 2024 г. 18:57
Президент Молодежного форума ОИС: Шуша важна для всех тюркских государств

Шуша важна для всех тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан в ходе совместной пресс-конференции с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

Он отметил, что мероприятия в рамках международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша-2024" станут стимулом для мусульманской молодежи.

"Кроме того, это важно для того, чтобы представить миру историю этого города, который много лет находился под оккупацией, но теперь благоустраивается ускоренными темпами", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке OIC Youth Forum president: Shusha is important for all Turkic states
Версия на азербайджанском языке İƏT Gənclər Forumunun prezidenti: Şuşa bütün türk dövlətləri üçün önəm daşıyır

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