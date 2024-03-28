Президент Молодежного форума ОИС: Шуша важна для всех тюркских государств

Шуша важна для всех тюркских государств.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан в ходе совместной пресс-конференции с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.
Он отметил, что мероприятия в рамках международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша-2024" станут стимулом для мусульманской молодежи.
"Кроме того, это важно для того, чтобы представить миру историю этого города, который много лет находился под оккупацией, но теперь благоустраивается ускоренными темпами", - подчеркнул он.