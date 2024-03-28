Президент Молодежного форума ОИС: Шуша важна для всех тюркских государств

Шуша важна для всех тюркских государств.

Шуша важна для всех тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан в ходе совместной пресс-конференции с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

Он отметил, что мероприятия в рамках международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша-2024" станут стимулом для мусульманской молодежи.

"Кроме того, это важно для того, чтобы представить миру историю этого города, который много лет находился под оккупацией, но теперь благоустраивается ускоренными темпами", - подчеркнул он.