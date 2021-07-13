Президент: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях

"Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в

"Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Но главной сложностью являются заложенные Арменией многочисленные мины. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции в результате разрыва мин погибли около 30 граждан Азербайджана, а ранены более 100 человек. Кроме того, мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Разминирование столь обширных территорий требует значительного времени и ресурсов. Армения уклоняется от предоставления карт минных полей. Международная общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты минирования всех освобожденных территорий", - сказал глава государства.