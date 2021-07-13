О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях

Президент: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях "Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в
Карабах
13 июля 2021 г. 17:06
Президент: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях

"Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Но главной сложностью являются заложенные Арменией многочисленные мины. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции в результате разрыва мин погибли около 30 граждан Азербайджана, а ранены более 100 человек. Кроме того, мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Разминирование столь обширных территорий требует значительного времени и ресурсов. Армения уклоняется от предоставления карт минных полей. Международная общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты минирования всех освобожденных территорий", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Landmines slow down reconstruction process, return of IDPs to their homes, Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Minalar azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir"

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi