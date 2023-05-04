Президент Ильхам Алиев открыл 330-киловольтную узловую подстанцию "Джебраил"

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 330-киловольтной узловой подстанции "Джебраил".

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 330-киловольтной узловой подстанции "Джебраил".

Как сообщает Report , глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Отметим, что 330/110-киловольтная узловая подстанция "Джебраил" и двухконтурная, 132-километровая, 330-киловольтная линия электропередачи "Агджабеди-Джебраил", старт строительству которых был дан 26 мая прошлого года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в рамках проекта энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа, были построены "Азерэнержи" в рекордный срок – за год, а 330-киловольтная подстанция "Агджабеди" полностью реконструирована на основе современных технологий.

В этот период 110-киловольтные подстанции, построенные в 11 местах в освобожденных от оккупации районах, питались селективным распределением, для достижения кольцевого электроснабжения была проложена линия электропередачи между 330-киловольтной узловой подстанцией "Джебраил" и 110-киловольтной подстанцией "Губадлы". Данный проект важен по нескольким причинам. Так, сдача в эксплуатацию энергетического узла "Джебраил" является чрезвычайно важным событием с точки зрения питания Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов из нового источника и обеспечения их кольцевого электроснабжения, устойчивого и бесперебойного снабжения данных регионов электроэнергией, удовлетворения потребностей реализуемых мегапроектов, передачи в общую систему энергии, производимой в источниках солнечной и других видов возобновляемой энергии ВР, а также на электростанциях "Худаферин" и "Гыз галасы", в том числе 25 гидроэлектростанциях, построенных "Азерэнержи" на освобожденных от оккупации территориях.

С другой стороны, ввод в строй узловой подстанции "Джебраил" имеет особое значение для подключения в перспективе Нахчыванской Автономной Республики к общей энергосистеме Азербайджана, а также получения дополнительного и более выгодного выхода через Джебраил-Нахчыван-Турцию, а оттуда посредством энергетической системы братской страны на европейские энергетические рынки и повышения экспортных возможностей.

Глава государства ввел в действие узловую подстанцию "Джебраил".

Было подчеркнуто, что для осуществления трехэтапного межгосударственного энергетического проекта в 330- и 110-киловольтных открытых распределительных установках, построенных в энергетическом узле «Джебраил», созданы дополнительные резервные гнезда. Кроме того, здесь построен Цифровой центр управления для автоматического подключения и отключения, интеллектуального управления, оперативного мониторинга и других процессов.

По случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева вокруг энергетического узла "Джебраил" проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев и созданию сквера.

Отметим, что на сегодняшний день "Азерэнержи" построило и продолжает строить на освобожденных от оккупации территориях 37 энергетических объектов – 12 подстанций, 25 гидроэлектростанций. В соответствии с политикой расселения на этих энергетических объектах в настоящее время постоянной работой обеспечены 170 человек.