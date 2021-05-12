Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась впечатлениями о проведении в Шуше музыкального фестиваля ”Хары Бюльбюль".
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Дорогие сестры и братья!
С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"