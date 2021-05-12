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Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"

Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль" "После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам"
Карабах
12 мая 2021 г. 11:21
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась впечатлениями о проведении в Шуше музыкального фестиваля ”Хары Бюльбюль".

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Xarıbülbül” musiqi festivalında iştirak etmək üçün Şuşaya gedir - VİDEO

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