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Представители молодежных организаций Азербайджана побывали на Джыдыр-дюзю

Представители молодежных организаций Азербайджана побывали на Джыдыр-дюзю Продолжается поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.
Карабах
13 сентября 2021 г. 14:22
Представители молодежных организаций Азербайджана побывали на Джыдыр-дюзю
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Продолжается поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках поездки, организованной Фондом молодежи и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили Джыдыр-дюзю в Шуше.

Участникам поездки рассказали о боях, которые шли в Шуше в ходе Отечественной войны, о том как отважные азербайджанские военнослужащие перебрались через горы и сражались с врагом лицом к лицу, освободив от армянских вандалов культурную столицу Азербайджана.

Отметим, что ранее Фондом молодежи была организована поездка в Агдам молодежных и волонтерских организаций страны.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Azerbaijani youth organizations visit Jidir Plain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın gənclər təşkilatlarının nümayəndələri Cıdır düzündə olub

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