Представители молодежных организаций Азербайджана побывали на Джыдыр-дюзю

Продолжается поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Продолжается поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках поездки, организованной Фондом молодежи и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили Джыдыр-дюзю в Шуше.

Участникам поездки рассказали о боях, которые шли в Шуше в ходе Отечественной войны, о том как отважные азербайджанские военнослужащие перебрались через горы и сражались с врагом лицом к лицу, освободив от армянских вандалов культурную столицу Азербайджана.

Отметим, что ранее Фондом молодежи была организована поездка в Агдам молодежных и волонтерских организаций страны.