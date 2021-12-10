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Посол Турции и военный атташе посетили совместный мониторинговый центр в Карабахе

Посол Турции и военный атташе посетили совместный мониторинговый центр в Карабахе Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, а также военный атташе посольства, бригадный генерал Закария Ялчын посетили Турецко-российский совместный мониторинговый центр.
Карабах
10 декабря 2021 г. 20:37
Посол Турции и военный атташе посетили совместный мониторинговый центр в Карабахе

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, а также военный атташе посольства, бригадный генерал Закария Ялчын посетили Турецко-российский совместный мониторинговый центр.

Как сообщает Report, об этом посол написал в Twitter.

Турецкие официальные лица были проинформированы о деятельности центра.

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Версия на английском языке ФотоTurkish ambassador, military attaché visit Joint Monitoring Center in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri və hərbi attaşe Qarabağdakı Monitorinq Mərkəzinə baş çəkiblər

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