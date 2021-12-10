Посол Турции и военный атташе посетили совместный мониторинговый центр в Карабахе
Посол Турции и военный атташе посетили совместный мониторинговый центр в КарабахеЧрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, а также военный атташе посольства, бригадный генерал Закария Ялчын посетили Турецко-российский совместный мониторинговый центр.
Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, а также военный атташе посольства, бригадный генерал Закария Ялчын посетили Турецко-российский совместный мониторинговый центр.
Как сообщает Report, об этом посол написал в Twitter.
Турецкие официальные лица были проинформированы о деятельности центра.
Büyükelçimiz @CahitBagci ve Askeri Atş.Tuğ.Zekeriya Yalçın azad olunmuş topraklarda ateşkesin korunması için 11.11.2020’de Türkiye-Rusya arasında imzalanan bir anlaşma ile tesis edilen “Ortak İzleme Merkezi”ni ziyaret ederek Merkezin faaliyetleri hakkında bir brifing almıştır. pic.twitter.com/jC0EeePADd