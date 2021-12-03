В МЧС обратились к гражданам в связи с минной угрозой

14:23

"В настоящее время сотрудники МЧС достойно выполняют свою работу на освобожденных от оккупации территориях".

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сообщил командир №-ской воинской части министерства полковник Абульфаз Сулейманов.

Он отметил, что поставленные задачи успешно реализуются: "Несмотря на тяжелую работу, мы достойно осуществляем свою деятельность. Мы делаем все возможное, чтобы наша земля была очищена от мин и неразорвавшихся снарядов".

По словам А.Сулейманова, в настоящее время сотрудники МЧС привлечены к разминированию водных бассейнов на территории Физулинского и Агдамского районов: "Очистка водных бассейнов от мин имеет большое значение. Наша цель - создать условия для того, чтобы после возвращения наши граждане могли комфортно заниматься сельским хозяйством".

Полковник обратился к гражданам: "Прошу, не заходите на территории, не очищенные от мин".