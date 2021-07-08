Погиб один из подорвавшихся на мине в Физули

Погиб один из лиц, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории Физулинского района и подорвавшихся на мине.

Погиб один из лиц, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории Физулинского района и подорвавшихся на мине.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, эти лица были вывезены с места взрыва: “Нуру Нуриев погиб. Его тело вынесено с территории. Подорвавшийся на мине Эльнур Гашимов потерял обе ноги. Полицейские также вывезли его с территории и доставили в больницу.

Хочу отметить, что сотрудники полиции и внутренних войск рискуя своими жизнями, проникли на заминированную территорию".

8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, двигаясь пешком в направлении освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, минуя контрольные посты, подорвались на противопехотной мине.

Согласно сообщению, Нуру Нуриев еще в феврале был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть на освобожденную территорию, и был арестован в административном порядке на 30 суток.