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Погиб один из подорвавшихся на мине в Физули

Погиб один из подорвавшихся на мине в Физули Погиб один из лиц, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории Физулинского района и подорвавшихся на мине.
Карабах
8 июля 2021 г. 19:08
Погиб один из подорвавшихся на мине в Физули

Погиб один из лиц, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории Физулинского района и подорвавшихся на мине.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, эти лица были вывезены с места взрыва: “Нуру Нуриев погиб. Его тело вынесено с территории. Подорвавшийся на мине Эльнур Гашимов потерял обе ноги. Полицейские также вывезли его с территории и доставили в больницу.

Хочу отметить, что сотрудники полиции и внутренних войск рискуя своими жизнями, проникли на заминированную территорию".

8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, двигаясь пешком в направлении освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, минуя контрольные посты, подорвались на противопехотной мине.

Согласно сообщению, Нуру Нуриев еще в феврале был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть на освобожденную территорию, и был арестован в административном порядке на 30 суток.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə minaya düşən şəxslərdən biri həlak olub

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