О нас
Report Georgia
Аудио новости

Песков: Прошлогоднее трехстороннее заявление по Карабаху чрезвычайно важно

Песков: Прошлогоднее трехстороннее заявление по Карабаху чрезвычайно важно Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.
Карабах
9 ноября 2021 г. 14:02
Песков: Прошлогоднее трехстороннее заявление по Карабаху чрезвычайно важно
Дмитрий Песков

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годичной давности как чрезвычайно важные, как для Азербайджана, так и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - заявил Д. Песков.

"Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanat son dərəcə vacib əhəmiyyət kəsb edir”
Версия на английском языке Peskov: Last year’s trilateral statement on Karabakh extremely important

Экслюзивные новости

Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi