Песков: Прошлогоднее трехстороннее заявление по Карабаху чрезвычайно важно

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годичной давности как чрезвычайно важные, как для Азербайджана, так и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - заявил Д. Песков.

"Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.