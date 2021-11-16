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ООН призвал Азербайджан и Армению к сдержанности

ООН призвал Азербайджан и Армению к сдержанности ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем.
Карабах
16 ноября 2021 г. 21:49
ООН призвал Азербайджан и Армению к сдержанности

ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем.

Как передает Report, об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы сейчас получаем определенную информацию. Следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения", - сказал Хак на брифинге.

"На данный момент мы призываем стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с трехсторонним заявлениями от 9 ноября и 11 января, решать все соответствующие обеспокоенности мирным путем. Мы хотим избежать возвращения к какой-либо эскалации, которую мы наблюдали ранее", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке BMT Bakı və İrəvana müraciət edib

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